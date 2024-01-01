Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Ini Jembatan Tertua di Indonesia, Berusia 395 Tahun

Meliana Tesa , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |15:42 WIB
Ini Jembatan Tertua di Indonesia, Berusia 395 Tahun
Jembatan tertua di Indonesia (Foto: Instagram PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Ternyata ini jembatan tertua di Indonesia berusia 395 tahun. Jembatan merupakan salah satu prasarana transportasi yang berperan penting bagi kelancaran arus lalu lintas.

Semakin lancarnya arus lalu lintas akan mengurangi biaya transportasi dan mempersingkat waktu tempuh perjalanan sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Jembatan tertua di Indonesia yang masih bertahan saat ini adalah Jembatan Kota Intan, yang terletak di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Dibangun pada tahun 1628, jembatan ini telah bertahan selama 395 tahun, menjelma sebagai salah satu peninggalan berharga dari era kolonial Belanda.

Dilansir dari laman Instagram @kemenpupr, Senin (1/1/2024), Jembatan ini awalnya dikenal sebagai Engelse Burg atau Jembatan Inggris, merujuk pada kubu pasukan Inggris yang berdiri di sebelah Timur saat pembangunan.

Pada tahun 1628-1629, Jembatan Kota Intan mengalami kerusakan akibat penyerangan dari Banten dan Mataram. Namun, semangat pembangunan Belanda membangkitkan kembali jembatan ini pada tahun 1630 dengan nama Hoenderpasarburg atau Jembatan Pasar Ayam, mengingat adanya pasar ayam di seberang jembatan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/17/470/3009710/ini-dia-jembatan-rakit-pertama-di-indonesia-bisa-tahan-bobot-2-400-ton-oljegKei8G.jpg
Ini Dia Jembatan Rakit Pertama di Indonesia, Bisa Tahan Bobot 2.400 Ton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/08/320/2951629/rentan-runtuh-jokowi-resmikan-3-jembatan-pengganti-jembatan-callender-hamilton-di-banten-qlNJmXZR06.jpg
Rentan Runtuh, Jokowi Resmikan 3 Jembatan Pengganti Jembatan Callender Hamilton di Banten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/21/470/2942754/4-fakta-jembatan-otista-bogor-dari-macet-konstruksi-hingga-sejarahnya-OKBaXhLAuT.jpg
4 Fakta Jembatan Otista Bogor dari Macet, Konstruksi hingga Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/19/470/2941575/jembatan-otista-diresmikan-jokowi-kota-bogor-bebas-macet-0hUDpc69yz.jpg
Jembatan Otista Diresmikan Jokowi, Kota Bogor Bebas Macet?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/19/320/2941336/diresmikan-jokowi-perbaikan-jembatan-otista-kota-bogor-capai-rp50-miliar-neOWVxCRsH.jpg
Diresmikan Jokowi, Perbaikan Jembatan Otista Kota Bogor Capai Rp50 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/28/470/2928664/ternyata-ini-tujuan-jembatan-dibangun-dengan-tinggi-berbeda-ZLbi6IBIHU.JPG
Ternyata Ini Tujuan Jembatan Dibangun dengan Tinggi Berbeda
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement