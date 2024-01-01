Ini Jembatan Tertua di Indonesia, Berusia 395 Tahun

JAKARTA - Ternyata ini jembatan tertua di Indonesia berusia 395 tahun. Jembatan merupakan salah satu prasarana transportasi yang berperan penting bagi kelancaran arus lalu lintas.

Semakin lancarnya arus lalu lintas akan mengurangi biaya transportasi dan mempersingkat waktu tempuh perjalanan sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Jembatan tertua di Indonesia yang masih bertahan saat ini adalah Jembatan Kota Intan, yang terletak di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Dibangun pada tahun 1628, jembatan ini telah bertahan selama 395 tahun, menjelma sebagai salah satu peninggalan berharga dari era kolonial Belanda.

Dilansir dari laman Instagram @kemenpupr, Senin (1/1/2024), Jembatan ini awalnya dikenal sebagai Engelse Burg atau Jembatan Inggris, merujuk pada kubu pasukan Inggris yang berdiri di sebelah Timur saat pembangunan.

Pada tahun 1628-1629, Jembatan Kota Intan mengalami kerusakan akibat penyerangan dari Banten dan Mataram. Namun, semangat pembangunan Belanda membangkitkan kembali jembatan ini pada tahun 1630 dengan nama Hoenderpasarburg atau Jembatan Pasar Ayam, mengingat adanya pasar ayam di seberang jembatan.