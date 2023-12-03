Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Ternyata Ini Tujuan Jembatan Dibangun dengan Tinggi Berbeda

Dzakwan Agung Mugits , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |22:01 WIB
Ternyata Ini Tujuan Jembatan Dibangun dengan Tinggi Berbeda
Tujuan jembatan dibangun dengan tinggi berbeda. (Foto: PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Jembatan yang dibangun dengan tinggi berbeda ternyata memiliki tujuan tertentu.

Dilansir dari laman Instagram @pupr_binamarga, Minggu (3/12/2023) dalam unggahannya menyebut bahwa tujuan utama dari perbedaan tinggi-rendahnya suatu jembatan yakni untuk keamanan serta kenyamanan pengguna jembatan.

 BACA JUGA:

Pasalnya perbedaan tinggi jembatan disebabkan oleh adanya ruang bebas vertikal dan horizontal.

Lebih lanjut, ruang bebas merupakan jarak jagaan yang diberikan demi menghindari rusaknya struktur pada atas jembatan. Hal itu karena adanya tumbukan dari benda-benda hanyutan atau benda yang lewat di bawah jembatan.

 BACA JUGA:

Clearance (ruang bebas) vertikal diukur dari permukaan air hingga batas paling bawah struktur atas jembatan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/17/470/3009710/ini-dia-jembatan-rakit-pertama-di-indonesia-bisa-tahan-bobot-2-400-ton-oljegKei8G.jpg
Ini Dia Jembatan Rakit Pertama di Indonesia, Bisa Tahan Bobot 2.400 Ton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/08/320/2951629/rentan-runtuh-jokowi-resmikan-3-jembatan-pengganti-jembatan-callender-hamilton-di-banten-qlNJmXZR06.jpg
Rentan Runtuh, Jokowi Resmikan 3 Jembatan Pengganti Jembatan Callender Hamilton di Banten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/01/470/2947960/ternyata-ini-jembatan-tertua-di-indonesia-berusia-395-tahun-kZAHLYmsEL.jpg
Ini Jembatan Tertua di Indonesia, Berusia 395 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/21/470/2942754/4-fakta-jembatan-otista-bogor-dari-macet-konstruksi-hingga-sejarahnya-OKBaXhLAuT.jpg
4 Fakta Jembatan Otista Bogor dari Macet, Konstruksi hingga Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/19/470/2941575/jembatan-otista-diresmikan-jokowi-kota-bogor-bebas-macet-0hUDpc69yz.jpg
Jembatan Otista Diresmikan Jokowi, Kota Bogor Bebas Macet?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/19/320/2941336/diresmikan-jokowi-perbaikan-jembatan-otista-kota-bogor-capai-rp50-miliar-neOWVxCRsH.jpg
Diresmikan Jokowi, Perbaikan Jembatan Otista Kota Bogor Capai Rp50 Miliar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement