Ternyata Ini Tujuan Jembatan Dibangun dengan Tinggi Berbeda

JAKARTA - Jembatan yang dibangun dengan tinggi berbeda ternyata memiliki tujuan tertentu.

Dilansir dari laman Instagram @pupr_binamarga, Minggu (3/12/2023) dalam unggahannya menyebut bahwa tujuan utama dari perbedaan tinggi-rendahnya suatu jembatan yakni untuk keamanan serta kenyamanan pengguna jembatan.

Pasalnya perbedaan tinggi jembatan disebabkan oleh adanya ruang bebas vertikal dan horizontal.

Lebih lanjut, ruang bebas merupakan jarak jagaan yang diberikan demi menghindari rusaknya struktur pada atas jembatan. Hal itu karena adanya tumbukan dari benda-benda hanyutan atau benda yang lewat di bawah jembatan.

Clearance (ruang bebas) vertikal diukur dari permukaan air hingga batas paling bawah struktur atas jembatan.