Proyek Jalan dan Jembatan Rp2,7 Triliun di Sumut Sudah Rampung 63%

MEDAN - Proyek jalan dan jembatan senilai Rp2,7 triliun di Sumatera Utara sudah mencapai 63%. KSO (Waskita - SMJ - Pijar Utama) berkomitmen menyelesaikan proyek strategis berupa desain, pembangunan jalan dan jembatan yang tersebar di 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara pada Desember 2023.

Hingga per bulan November ini progres keseluruhan pekerjaan KSO telah mencapai 63,996%, dengan posisi ini maka total panjang ruas yang telah ditangani sepanjang 262 kilometer dari total 450 kilometer di seluruh Sumatera Utara.

Direktur Operasi III PT Waskita Karya (Persero) Tbk., Warjo menjelaskan bahwa Perseroan berkomitmen untuk menyelesaikan Proyek pembangunan jalan dan jembatan provinsi untuk kepentingan strategis daerah Provinsi Sumatera Utara ini.

“Nantinya jalan dan jembatan ini bertujuan untuk memperlancar lalu lintas di daerah yang sedang berkembang, meningkatkan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Selain itu, dapat meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan, membantu masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari, dan meningkatkan konektivitas antar daerah di wilayah Sumatera Utara,” jelas Warjo, Sabtu (18/11/2023).

Pada proyek yang menggunakan dana APBD ini Waskita bekerja sama dengan PT Sumber Mitra Jaya, dan PT Pijar Utama ini, perseroan telah menyusun strategi untuk menyelesaikan proyek ini yaitu dengan meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia dan Pengembangan Teknologi Digitalisasi sesuai Program Transformasi yang sedang dijalankan.

Total ruas yang dikerjakan hingga saat ini berjumlah 107 ruas dari total 163 ruas. Sementara total yang sudah selesai dikerjakan sampai dengan pengaspalan yaitu 59 ruas dan 10 ruas masih dalam proses. Lalu ada 55 ruas sedang dalam tahapan galian drainase serta pekerjaan pemasangan batu drainase dan 35 ruas telah selesai output termasuk bangunan struktur box culvert.