Ganjar Pranowo Tegaskan Pentingnya Infrastruktur Bagi Pariwisata Indonesia

JAKARTA - Calon Presiden Ganjar Pranowo menilai infrastruktur memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata. Terlebih lagi, Indonesia memiliki keunikan dan keragaman budaya di setiap daerah.

Ganjar menyatakan destinasi wisata di Bali tetap menjadi daya tarik setelah masa pandemi Covid-19, dengan terus ramainya kunjungan wisatawan baik dari dalam negeri maupun mancanegara.

"Jaringan penerbangan, pelabuhan, dan sistem transportasi khususnya di perkotaan, menurut saya, harus menjadi fokus perhatian," ujarnya saat berkunjung ke Denpasar, Bali, Rabu (15/11/2023).

Selain infrastruktur, Ganjar Pranowo menyatakan pentingnya mengembangkan ekowisata dengan tujuan menjaga kelestarian lingkungan.

"Ketika berbicara tentang Bali, kita seharusnya mulai mempersiapkan penanganan dan pengelolaan untuk 20 tahun ke depan. Dengan demikian, kita dapat merencanakan karena jumlah kunjungan terus meningkat," katanya.

Lebih lanjut, Ganjar menjelaskan bahwa budaya juga memiliki peran kunci sebagai daya tarik pariwisata. Menurutnya, keunikan budaya lokal menjadi faktor penting dalam menarik minat wisatawan.

Ganjar menekankan bahwa wisatawan sering datang ke suatu daerah untuk merasakan keunikan budayanya. Di Bali, misalnya, budaya dan seni tradisional yang sangat hidup menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan.

"Dengan pertumbuhan pariwisata yang cepat di Bali, kita harus mempersiapkan aspek lingkungan, pengembangan sumber daya manusia, bahkan hingga paket wisata dengan destinasi di luar Bali, agar para pengunjung memiliki alternatif," ungkapnya.

