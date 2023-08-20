Kenapa Ekonomi Jepang Bisa Meroket?

JAKARTA - Kenapa ekonomi Jepang bisa meroket? Jepang menjadi salah satu negara maju yang memiliki kemampuan ekonominya sangat kuat. Hal ini terlihat dari GDP (produk domestik bruto, yaitu nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan di Jepang dalam setahun) adalah kedua tertinggi di dunia.

Lantas kenapa ekonomi Jepang bisa meroket? Ternyata memiliki beberapa kebijakan ekonomi yang diambilnya. Pasalnya, perekonomian Jepang terus pulih setelah runtuhnya Lehman Brothers pada tahun 2008 dan Gempa Bumi dan Tsunami Tōkohu pada tahun 2011.

Hal ini terlihat dari PDB riil rata-rata sebesar 1,58% per tahun selama lima tahun ke depan. Tingkat pengangguran rendah 3,7% dan rasio penawaran pekerjaan terhadap pelamar telah meningkat menjadi 1-10, tertinggi dalam 22 tahun.

Selain itu perekonomian Jepang yang kuat dibantu oleh kecanggihan ekonomi dan kebijakan pro-bisnisnya.

Jepang adalah ekonomi terbesar keempat di dunia dan paling kompleks menurut Economic Complexity Index (ECI). Industri terbesar bangsa termasuk mobil, manufaktur suku cadang otomotif, peralatan elektronik, peralatan mesin, bahan kimia, tekstil, dan makanan olahan.

Tujuan ekspor utama Jepang adalah Amerika Serikat, Cina, Korea Selatan, Thailand, dan Hong Kong, memberikan hubungan ekonomi yang kuat dengan negara tetangga Asia-Pasifik di sekitarnya.

Lalu perekonomian Jepang juga mendapat manfaat dari suku bunga mendekati nol, deregulasi industri yang berkelanjutan, dan infrastruktur swasta dan komersial yang sangat baik.