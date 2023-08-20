Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kenapa Ekonomi Jepang Bisa Meroket?

Rina Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |22:01 WIB
Kenapa Ekonomi Jepang Bisa Meroket?
Kenapa ekonomi Jepang bisa meroket (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Kenapa ekonomi Jepang bisa meroket? Jepang menjadi salah satu negara maju yang memiliki kemampuan ekonominya sangat kuat. Hal ini terlihat dari GDP (produk domestik bruto, yaitu nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan di Jepang dalam setahun) adalah kedua tertinggi di dunia.

Lantas kenapa ekonomi Jepang bisa meroket? Ternyata memiliki beberapa kebijakan ekonomi yang diambilnya. Pasalnya, perekonomian Jepang terus pulih setelah runtuhnya Lehman Brothers pada tahun 2008 dan Gempa Bumi dan Tsunami Tōkohu pada tahun 2011.

Hal ini terlihat dari PDB riil rata-rata sebesar 1,58% per tahun selama lima tahun ke depan. Tingkat pengangguran rendah 3,7% dan rasio penawaran pekerjaan terhadap pelamar telah meningkat menjadi 1-10, tertinggi dalam 22 tahun.

Selain itu perekonomian Jepang yang kuat dibantu oleh kecanggihan ekonomi dan kebijakan pro-bisnisnya.

Jepang adalah ekonomi terbesar keempat di dunia dan paling kompleks menurut Economic Complexity Index (ECI). Industri terbesar bangsa termasuk mobil, manufaktur suku cadang otomotif, peralatan elektronik, peralatan mesin, bahan kimia, tekstil, dan makanan olahan.

Tujuan ekspor utama Jepang adalah Amerika Serikat, Cina, Korea Selatan, Thailand, dan Hong Kong, memberikan hubungan ekonomi yang kuat dengan negara tetangga Asia-Pasifik di sekitarnya.

Lalu perekonomian Jepang juga mendapat manfaat dari suku bunga mendekati nol, deregulasi industri yang berkelanjutan, dan infrastruktur swasta dan komersial yang sangat baik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/17/320/3114714/biaya_hidup-Qfah_large.jpg
Menilik Biaya Hidup di Jepang dan Tren Kabur Aja Dulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/455/3105225/jepang-HhdB_large.jpg
10.000 Perusahaan di Jepang Bangkrut Sepanjang 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/320/2977893/toshiba-dikabarkan-bangkrut-apa-dampaknya-ke-indonesia-XxXaiU9ACX.jpeg
Toshiba Dikabarkan Bangkrut, Apa Dampaknya ke Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/320/2974154/jepang-resesi-kemenkeu-bakal-kaji-penerbitan-samurai-bond-AJw2oKKBnN.jpg
Jepang Resesi, Kemenkeu Bakal Kaji Penerbitan Samurai Bond
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/16/320/2971304/jepang-resesi-bisa-berdampak-besar-ke-ekspor-indonesia-EWrrkNcxHE.jpeg
Jepang Resesi Bisa Berdampak Besar ke Ekspor Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/25/320/2870996/heboh-limbah-pltn-fukushima-dibuang-ke-laut-china-langsung-stop-impor-produk-jepang-t40b7lqZQG.jpg
Heboh Limbah PLTN Fukushima Dibuang ke Laut, China Langsung Stop Impor Produk Jepang
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement