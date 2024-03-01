Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Toshiba Dikabarkan Bangkrut, Apa Dampaknya ke Indonesia?

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |20:57 WIB
Toshiba Dikabarkan Bangkrut, Apa Dampaknya ke Indonesia?
Toshiba bangkrut dan dampaknya ke RI (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Perusahaan raksasa teknologi dan elektronik asal Jepang, Toshiba, dikabarkan bangkrut. Kabar bangkrutnya Toshiba semakin menguat setelah Toshiba resmi delisting dari bursa saham Tokyo sejak Desember 2023.

Perusahaan yang dikenal dengan produksi laptop dan barang elektroniknya ini bahkan dikabarkan memanipulasi laporan keuangan perusahaan.

Dikutip dari BBC, upaya mundurnya Toshiba dari bursa saham setelah melantai selama 74 tahun ini dilakukan usai konsorsium yang dipimpin oleh Japan Industrial Partners (JIP) memborong 78,65 persen perusahaan tersebut.

Jika Toshiba benar gulung tikar, lantas bagaimana dampaknya terhadap ekonomi Indonesia?

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, mengatakan dampak kebangkrutan Toshiba terhadap ekonomi Tanah Air tergantung pada kekuatan perusahaan di pasar dalam negeri. Kekuatan yang dimaksud berupa investasi dan jumlah karyawan.

Dia mencontohkan, bila investasi Toshiba di Indonesia bernilai fantastis dengan kepemilikan karyawan hingga puluhan ribu orang, maka gagalnya bisnis perusahaan memberi dampak investasi bagi Indonesia.

“Kalau dampak nasional saya kira tergantung nanti, seberapa jauh efeknya ke, apakah selanjutnya akan ada penutupan atau ada apa? Justru kan Toshiba, Panasonic sendiri kan sudah dibeli kalau enggak salah ya oleh perusahaan, kalau gak salah ada investor luar yang masuk di tahun lalu,” ujar Tauhid saat dimintai pendapatnya, Jumat (1/3/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/17/320/3114714/biaya_hidup-Qfah_large.jpg
Menilik Biaya Hidup di Jepang dan Tren Kabur Aja Dulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/455/3105225/jepang-HhdB_large.jpg
10.000 Perusahaan di Jepang Bangkrut Sepanjang 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/320/2974154/jepang-resesi-kemenkeu-bakal-kaji-penerbitan-samurai-bond-AJw2oKKBnN.jpg
Jepang Resesi, Kemenkeu Bakal Kaji Penerbitan Samurai Bond
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/16/320/2971304/jepang-resesi-bisa-berdampak-besar-ke-ekspor-indonesia-EWrrkNcxHE.jpeg
Jepang Resesi Bisa Berdampak Besar ke Ekspor Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/25/320/2870996/heboh-limbah-pltn-fukushima-dibuang-ke-laut-china-langsung-stop-impor-produk-jepang-t40b7lqZQG.jpg
Heboh Limbah PLTN Fukushima Dibuang ke Laut, China Langsung Stop Impor Produk Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/18/320/2866540/kenapa-ekonomi-jepang-bisa-meroket-eyzxjBVqff.jpeg
Kenapa Ekonomi Jepang Bisa Meroket?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement