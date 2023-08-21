8 Fakta Unik Upacara Bendera di Istana, Usilnya Pak Bas hingga Sri Mulyani Dapat Sepeda

JAKARTA - Upacara Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78 tahun telah dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta.

Upacara yang dihadiri hampir seluruh jajaran pejabat negara, TNI, Polri, hingga anak sekolah dari berbagai daerah ini sangatlah menjadi perhatian Masyarakat luas.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yakni Basuki Hadimuljono belum lama ini menjadi bahan pembicaraan, dikarenakan keisengannya yang tertangkap oleh publik dalam upacara tersebut.

Tidak hanya itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga cukup menarik perhatian Masyarakat karena berhasil memenangkan busana daerah terbaik tahun ini.

Berikut Okezone merangkum fakta-fakta mengenai keisengan Menteri Basuki hingga Sri Mulyani yang mendapat sepeda dari Bapak Presiden Joko Widodo, Senin (21/8/2023).

1. Kejahilan Basuki Kepada Erick Thohir

Kejadian itu terjadi saat keduanya sedang berdiri mendengarkan lantunan musik dari marching band. Menteri PUPR tersebut pun tiba-tiba membuka dan mengangkat pakaian yang digunakan oleh Erick Thohir karena penasaran.

Tampaknya, Pak Basuki penasaran dengan salah satu bagian pakaian Erick yakni ikat pinggangnya. Kelakuan Basuki tersebut pun tidak ditanggapi negatif dari Erick Thohir, alih-alih risih Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut hanya tersenyum melihat kejahilan yang dilakukan oleh Basuki.