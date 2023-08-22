PNS WFH, Ganjil-Genap Diperketat hingga Tarif Parkir Naik demi Perbaiki Kualitas Udara Jakarta

JAKARTA- Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Pandjaitan menginstruksikan semua kementerian untuk menerapkan kebijakan bekerja dari rumah Work From Home (WFH) dalam rangka menekan polusi udara di Jakarta.

"Tadi Pak Menteri mengarahkan untuk 'work from home'. Nanti semua kementerian WFH," kata Heru usai rapat di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Selain itu, Hery juga menyampaikan mengenai Luhut yang juga meminta pengetatan kendaraan berdasarkan ganjil-genap dan kenaikan tarif parkir.

BACA JUGA: Pengusaha Minta Pemerintah Gerak Cepat Tingkatkan Kualitas Udara Jakarta

"Pak Menteri kan menyarankan WFH, terus lebih dipikirkan untuk tarif parkir dan lain-lain," ujar Heru.

Tidak hanya kementerian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga akan menerapkan WFH untuk karyawannya mulai tanggal 21 Agustus 2023.

Kebijakan ini hanya berlaku bagi pegawai yang tidak melakukan pelayanan secara langsung.

"Yang tidak bersentuhan dengan masyarakat. Rumah sakit dan sekolah tidak (WFH)," kata Heru.

BACA JUGA: Ternyata Ini Sederet Penyebab Kualitas Udara Jabodetabek Sangat Buruk

Menko Marves itu juga menyebutkan pemerintah akan mulai fokus pada pengendalian emisi di tiga sektor, yaitu transportasi, industri dan pembangkitan listrik serta lingkungan hidup.

Menurut Luhut, disampaikan dalam rapat koordinasi "Upaya Peningkatan Kualitas Udara Kawasan Jabodetabek" lintas kementerian/lembaga (K/L) bersama Pemda DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten di Jakarta, Jumat, untuk memperbaiki kualitas udara di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).