HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir Bakal Merger Garuda Indonesia, Citilink dan Pelita Air

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |12:15 WIB
Erick Thohir Bakal Merger Garuda Indonesia, Citilink dan Pelita Air
Erick Thohir bakal merger Garuda Indonesia, Citilink dan Pelita Air (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir bakal menggabungkan atau merger Garuda Indonesia, Citilink Indonesia dan Pelita Air Service. Opsi merger ketiga BUMN dalam klaster penerbangan ini merupakan upaya efisiensi Kementerian BUMN.

Di mana, aksi serupa sudah dilakukan sebelumnya di sektor pelabuhan dan logistik dengan menggabungkan empat perusahaan Pelindo.

"Setelah melakukan rangkaian program efisiensi pada empat Pelindo, akan melanjutkan ke BUMN pada klaster lain, maskapai penerbangan. Saat ini, terdapat tiga BUMN yang bergerak di bidang penerbangan, yaitu Garuda Indonesia, Citilink, dan Pelita Air," ujar Erick melalui keterangan pers, Selasa (22/8/2023).

Garuda Indonesia, kata Erick, telah diselamatkan, setelah nyaris dibubarkan. Maskapai dengan kode saham GIAA itu pada akhirnya dipertahankan karena Indonesia perlu tetap memiliki flag carrier.

Garuda diselamatkan melalui rangkaian restrukturisasi paling rumit dalam sejarah penyelamatan korporasi Indonesia. Saat perusahaan diperjuangkan, lanjut Erick, di waktu yang sama telah dipersiapkan Pelita Air.

Dengan tujuan agar Indonesia tetap memiliki flag carrier nasional, jika Garuda gagal diselamatkan.

Halaman:
1 2
