Punya Harta Rp27 Triliun, Ini Orang Zimbabwe yang Masuk Deretan Miliarder Terkaya Dunia

JAKARTA - Strive Masiyiwa masuk dalam deretan miliarder dunia. Dia merupakan orang kaya dari Zimbabwe.

Strive Masiyiwa menjadi perbincangan hangat karena menjadi miliarder dunia pertama yang ada di Zimbabwe.

Strive memiliki kekayaan mencapai USD1,8 miliar atau setara dengan Rp27 triliun (kurs 15.272 per USD). Demikian dilansir dari Forbes, Selasa (22/8/2023).

Strive pertama kali dikenal di dunia internasional ketika ia bertarung dalam pertempuran hukum konstitusional selama 5 tahun di negaranya yakni Zimbabwe.

BACA JUGA: Deretan Orang Kaya Indonesia karena Harta Warisan

Melalui usahanya, sektor telekomunikasi Afrika dapat terbuka dan sistem monopoli negara pada saat itu juga dapat dihapuskan.

Strive Masiyiwa ini juga merupakan tonggak awal dari berdirinya Econet Group. Perusahaan yang bergerak di berbagai sektor yakni teknologi, telekomunikasi, dan layanan keuangan di Afrika.

Econet Wireless Zimbabwe merupakan salah satu penyedia layanan seluler terkemuka yang ada di sana. Econet juga memiliki bisnis televisi kabel berbayar bernama Kwesé TV. Meski baru diluncurkan, TV kabel ini sudah mampu bersaing dengan penguasa pasar DSTV.

Dilansir dari Forbes, nilai saham Econet meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal inilah akhirnya yang berkontribusi besar pada kenaikan kekayaan Masiyiwa.

Strive memiliki lebih dari 50% saham Econet Wireless Zimbabwe yang diperdagangkan secara publik.

Asetnya yang Strive miliki itu mencakup saham di jaringan telepon seluler di Burundi dan Lesotho, serta investasi di perusahaan fintech dan distribusi listrik di Afrika.

Tidak hanya itu, Masiyiwa juga memiliki lebih dari separuh perusahaan swasta Liquid Telecom, yang menyediakan layanan serat optik dan satelit untuk perusahaan telekomunikasi di seluruh Afrika.