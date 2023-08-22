Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Mengenal Benny Suherman, Pendiri Bioskop Cinema XXI yang Kini Jadi Orang Terkaya RI Berharta Rp16,5 Triliun

Himayatul Azizah , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |14:22 WIB
Mengenal Benny Suherman, Pendiri Bioskop Cinema XXI yang Kini Jadi Orang Terkaya RI Berharta Rp16,5 Triliun
Pemilik Cinema XXI (Foto: Okezone)
JAKARTA – Mengenal Benny Suherman pendiri bioskop Cinema XXIterbesar di Indonesia. Cinema XXI mengoperasikan sebanyak 1.216 layar melalui 225 lokasi di seluruh tanah air.

Melansir dari Real Time Billionaires Forbes, Selasa (22/8/2023) diperkirakan kekayaan bersih milik Benny sebesar USD 1,1 miliar atau setara Rp16,7 triliun. Sehingga Benny masuk ke dalam jajaran orang terkaya di Indonesia dengan menempati urutan ke-24.

Bursa Efek Indonesia mencatat PT Nusantara Sejahtera atau Cinema XXI terdaftar pada Rabu, 2 Agustus 2023. Hal ini membuat kekayaan Benny semakin meroket.

Benny dikenal sebagai perintis bisnis distribusi film di Indonesia. Bahkan Benny turut serta mendirikan Nusantara Sejahtera Raya yang sebelumnya bernama Subentra Nusantara, bersama Lasmana dan Sudwikatmono tahun 1988. Kemudian Sudwikatmono menjual saham kepada Benny dan Lasmana setelah krisis keuangan Asia pada tahun 1990-an akhir.

Dalam upaya menunggu keputusan pemerintah untuk membuka sektor hiburan pada investor asing tahun 2016, GIC setuju untuk melakukan investasi di Cinema XXI. Menyuguhkan kemintraan yang strategis, GIC memiliki opsi untuk membeli saham sebesar 22,5% di rantai teater ketika go public.

Halaman: 1 2
1 2
