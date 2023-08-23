Pertemuan Menkeu se-ASEAN di Jakarta, BI: Jaga Stabilitas Ekonomi

JAKARTA - Pertemuan kedua para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral di ASEAN atau ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMGM) mewujudkan komitmen dan kolaborasi untuk menjaga stabilitas ekonomi kawasan.

"Pertemuan AFMGM kedua yang juga akan menjadi pertemuan penutup ini akan menegaskan perwujudan komitmen dan kolaborasi untuk menjaga stabilitas ekonomi kawasan," kata Direktur Departemen Internasional Bank Indonesia (BI) Iss Savitri Hafid dalam keterangannya di Jakarta seperti dilansir Antara, Rabu (23/8/2023).

Savitri menuturkan kemitraan antara Kementerian Keuangan dengan Bank Indonesia telah memupuk rasa percaya dan kerja sama di antara negara-negara anggota ASEAN, mendorong integrasi ekonomi kawasan untuk memperkuat sistem keuangan, melindungi kawasan dari guncangan dan kerentanan ekonomi.

AFMGM yang dilaksanakan pada 22-25 Agustus 2023 itu bertujuan untuk memantau dan memperbarui perkembangan capaian-capaian dalam Priority Economic Deliverables (PED) serta mendiskusikan isu-isu terkini yang menjadi perhatian utama bagi negara-negara anggota ASEAN.

Pertemuan tersebut akan fokus pada beberapa agenda utama, seperti perkembangan dan risiko ekonomi global, prospek dan tantangan ekonomi regional, serta dialog k kebijakan yang berfokus pada isu Pembiayaan Infrastruktur dan Mendorong Pembiayaan Berkelanjutan.

Hasil diskusi dari agenda-agenda pertemuan AFMGM itu akan diwujudkan dalam upaya kerja sama antara Kementerian Keuangan RI dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi di kawasan ASEAN melalui koordinasi kebijakan dan pertukaran informasi.