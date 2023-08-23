Ini Dia Jembatan Satu-Satunya Akses ke Luar Timika

JAKARTA- Pemerintah berupaya untuk terus menerus membangun berbagai infrastruktur di Tanah Papua. Hal tersebut dilakukan karena akses di ujung Timur Indonesia akan semakin lengkap dan memudahkan aktivitas Masyarakat.

Salah satu jembatan yang dibangun bernama Jembatan Kyura yang berlokasi di Ruas Jalan Nasional Mayon-SP dengan Desa Kapiraya. Jembatan Kyura menjadi menjadi penghubung antara Kabupaten Timika dan Ibukota Provinsi Papua Tengah, Nabire.

Dilansir dari akun Instagram resmi milik Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR @pupr_binamarga di Jakarta, Pembangunan jembatan tersebut telah selesai sejak tahun 2015.