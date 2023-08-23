Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Proyek Terowongan Bawah Laut di IKN Dibangun 2024

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |13:49 WIB
Proyek Terowongan Bawah Laut di IKN Dibangun 2024
Proyek Tunnel Bawah Laut IKN Dibangun 2024. (Foto: Okezone.com/PUPR)
JAKARTA - Proyek terowongan bawah laut atau immersed tunnel di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mulai dibangun pada 2024.

"Kita baru selesai studi kelayakan, dan dari hasil studi kelayakan tersebut maka kita membuat desain. Insya Allah pada tahun depan kita bisa mulai (konstruksinya)," ujar Ketua Satgas (Kasatgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Danis Sumadilaga di IKN Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dikutip dari Antara, Rabu (23/8/2023).

Danis mengatakan, setelah penyusunan desain Immersed tunnel rampung, Kementerian PUPR kemudian melakukan pelelangan.

Dengan demikian, Kementerian PUPR memperkirakan pelelangan dan pembangunan immersed tunnel bisa dimulai tahun depan.

"Desain Immersed tunnel dirancang dalam bentuk box dengan panjang antara 1 sampai dengan 1,5 km," kata Danis.

Immersed Tunnel tersebut juga dirancang oleh Kementerian PUPR untuk enam lajur jalan tol.

"Jadi kita buat terlebih dahulu box immersed tunnel di darat, kemudian ditarik sedemikian rupa lalu kita tenggelamkan bawah air," kata Danis.

Immersed tunnel merupakan bagian dari Jalan Tol Akses IKN yang menghubungkan Kota Balikpapan dengan IKN Nusantara, di mana pengguna tol menyeberang masuk ke IKN.

Jalan Tol Akses IKN memiliki panjang 47 km dengan acuan referensi dari Bandara Sepinggan Balikpapan ke IKN dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih 30 menit.

"Kalau kita bisa memulai pembangunan immersed tunnel ini pada 2024 maka sekitar 2-3 tahun dapat diselesaikan," kata Danis.

Untuk sementara, lanjutnya, pembiayaan pembangunan immersed tunnel menggunakan APBN, namun tidak menutup kemungkinan bisa menggunakan skema KPBU.

Kementerian PUPR mengadopsi teknologi immersed tunnel yang akan menyeberangi Teluk Balikpapan di IKN Nusantara.

