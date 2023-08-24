IKN Bakal Punya Terowongan Bawah Laut, Dibangun 2024

JAKARTA - Proyek terowongan bawah laut atau immersed tunnel di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang akan mulai dibangun pada tahun 2024.

"Kita baru selesai studi kelayakan, dan dari hasil studi kelayakan tersebut maka kita membuat desain. Insya Allah pada tahun depan kita bisa mulai (konstruksinya)," ujar Ketua Satgas (Kasatgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Danis Sumadilaga di IKN Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dikutip dari Antara.

Danis menyampaikan, setelah penyusunan desain Immersed tunnel ini rampung, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan pelelangan.

"Desain Immersed tunnel dirancang dalam bentuk box dengan panjang antara 1 sampai dengan 1,5 km," kata Danis.

Immersed Tunnel tersebut akan dirancang oleh Kementerian PUPR untuk enam jalur jalan tol.

"Jadi kita buat terlebih dahulu box immersed tunnel di darat, kemudian ditarik sedemikian rupa lalu kita tenggelamkan bawah air," lanjut Danis.