HOME FINANCE HOT ISSUE

Afrika Kekeringan, Jokowi Minta Orang Indonesia Manfaatkan Air dengan Benar

Himayatul Azizah , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |04:03 WIB
Afrika Kekeringan, Jokowi Minta Orang Indonesia Manfaatkan Air dengan Benar
Presiden Jokowi bicara soal kekeringan air di Afrika. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bercerira soal kunjungannya ke Afrika yang melihat kekurangan air di sana.

Karena hal itu Jokowi meminta masyarakat Indonesia menggunakan air sebaik mungkin.

 BACA JUGA:

"Air, urusan pagi hari ini adalah urusan air. Saya bisa merasakan begitu pentingnya air setelah kemarin 4 hari di Afrika. Kita ini sering tidak merasa betapa pentingnya air karena kita tidak pernah merasa kekurangan air, gak pernah kekurangan air, jadi gak pernah merasa betapa pentingnya itu air," kata Jokowi. dalam sambutannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat, 25 Agustus 2023.

Diketahui Jokowi menceritakan hal tersebut usai meresmikan SPAM Mebidang.

 BACA JUGA:

Setelah itu dia juga akan meresmikan Jembatan Aek Tano Ponggol. Pembangunan jembatan tersebut, kata Jokowi, menelan biaya hampir Rp157 miliar.

"Juga akan diresmikan Jembatan Aek Tano Ponggol, ini di Kabupaten Samosir yang juga telah selesai menelan biaya 157 miliar rupiah. Ini panjang bentangannya 294 meter dan bentang utamanya 99 meter dan lebarnya 8 meter," kata Jokowi.

Halaman:
1 2
