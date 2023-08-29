Ini 5 Cara Mudah Dapet Orderan Ojol

JAKARTA - Beberapa cara mudah dan cepat dapat orderan ojol agar makin gacor menarik untuk diulas.

Seperti diketahui, persaingan ketat transportasi ojek online membuat para driver agar susah untuk mendapatkan pelanggan.

Oleh karena itu, sebagai driver dibutuhkan strategi agar bisa mendapatkan penumpang dalam jumlah banyak setiap harinya. Hal ini dilakukan agar bisa mencapai target pendapatan.

Berikut cara mudah dan cepat dapat orderan ojol agar makin gacor dilansir dari berbagai sumber:

1. Rutin Hapus Cache Pada Aplikasi Ojol

Dapat melakukan pembersihan cache secara berkala, dalam seminggu atau sebulan sekali. Cara cepat dapat orderan gojek bisa kamu dapatkan apabila berjalan dengan responsif. Konsekuensi dari hapus data adalah kamu harus login ulang.

2. Setting GPS Dengan Akurasi Tinggi

Pastikan setelan GPS di smartphone sudah aktif kemudian gunakan akurasi tinggi. Hal ini akan mempengaruhi lokasi kamu setiap saat sehingga bisa mendapatkan order dengan mudah.

3. Jangan Gunakan Aplikasi MOD

Jangan gunakan aplikasi pihak ketiga atau yang lebih kita kenal dengan aplikasi MOD, karena sudah di modifikasi oleh orang lain.

Program MOD ini karena akan di terdeteksi oleh sistem gojek sebagai bentuk kecurangan dan dapat menyebabkan akun kamu terkena suspend.