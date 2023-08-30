Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

6 Penyebab Kenapa Driver Ojol Jutek dengan Penumpang

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |08:19 WIB
6 Penyebab Kenapa <i>Driver</i> Ojol Jutek dengan Penumpang
Ilustrasi (Foto:Okezone)
JAKARTA- Ada 6 penyebab driver ojol tampak jutek dengan penumpang menarik dikulik. Salah satunya adalah motor yang rusak hingga memiliki masalah pribadi

Berikut 6 penyebab driver ojol tampak jutek dengan penumpang dilansir dari berbagai sumber:

1.Motor Rusak

Tidak dapat dipungkiri, motor adalah piranti utama seorang ojol untuk mencari rezeki. Oleh sebab itu, motor yang sehat menjadi hal yang penting.

Namun pada suatu waktu, terkadang motor mengalami kerusakan. Entah mesin macet, ban bocor, lampu mati atau sebagainya. Kerusakan motor akan memaksa driver membawanya ke bengkel dan menjadi pengeluaran tak terduga yang tidak sedikit. Maka dari itu, driver menjadi kesal dan tampak jutek.

2.Sedang Sepi Orderan

Hal yang paling membuat driver ojol senang adalah saat mendapat banyak orderan. Namun bagaimana jika pada hari itu mereka sepi orderan? tentu driver akan merasa pusing yang berimbas pada raut muka jutek saat menjemput penumpang.

Halaman:
1 2 3
