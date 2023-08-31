Menpan RB Minta Pelamar CPNS Harus Terima Kalau Digaji Kecil

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas meminta masyarakat yang mau ikut Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2023 harap mempersiapkan diri dengan baik.

Termasuk kesiapan untuk ditugaskan atau ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.

"Perlu komitmen yang tinggi bagi setiap individu yang mengabdikan dirinya untuk negara. Harus bersedia ditempatkan dimanapun termasuk daerah terpencil,” pungkas Anas.

Bagi para calon pelamar yang tertarik untuk bergabung menjadi CPNS maupun PPPK bahwa harus bersedia menerima gaji yang telah ditetapkan sesuai aturan yang ada.

Hal ini ditegaskan oleh Menpan RB karena dalam Seleksi CPNS 2023 ada 1.921 peserta yang sudah lolos malah mengundurkan diri karena kaget melihat gajinya kecil.