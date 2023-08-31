Ini Penyebab LRT Jabodebek Alami Gangguan Perjalanan

JAKARTA - LRT Jabodebek mengalami gangguan operasional pada rute Jatimulya-Dukuh Atas yang menyebabkan perjalanan masyarakat jadi terganggu pagi ini.

Manager Public Relations LRT Jabodebek, Kuswardojo menjelaskan mengenai gangguan operasional LRT Jabodebek hari ini terjadi di pada pintu kereta LRT.

"Hari ini ada gangguan pintu pada kereta LRT sehingga berdampak pada perjalanan kereta lainnya," ujarnya dalam keterangannya, Jakarta.

Kuswardojo juga menjelaskan bahwa saat ini kereta tersebut kembali ditarik ke Depo untuk dilakukan evaluasi terkait penyebab gangguan dan dilakukan perawatan oleh PT INKA sebagai pembuat kereta tersebut.

"LRT hingga saat ini masih di bawah tanggungjawab INKA, sehingga kami mengkoordinasikan penanganan sarana tersebut dengan Tim INKA," katanya.

Manager Public Relations LRT Jabodebek tersebut juga menyampaikan bahwa gangguan aliran listrik yang terjadi di Halim disebabkan adanya gangguan TPSS listrik yang mengakibatkan gangguan operasional LRT.

Namun, menurutnya saat ini sudah berjalan normal dan sudah berkoordinasi kepada pihak Adhi Karya yang bertanggung jawab atas TPPS tersebut