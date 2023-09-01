Advertisement
HOT ISSUE

Pernah Viral! Ini 5 Kisah Inspiratif Driver Ojek Online

Azahra Kaulika Irawansyah-Jum'at, 01 September 2023 |05:06 WIB
Pernah Viral! Ini 5 Kisah Inspiratif Driver Ojek Online
Kisah inspiratif driver ojek online (Foto: Okezone)
JAKARTA - Pernah viral lima kisah inspiratif driver ojek online ini kembali menarik perhatian. Mereka bukan hanya sekedar mengantar penumpang, bahkan ada yang menjadi 'pahlawan'.

Siapa saja mereka, berikut lima kisah inspiratif driver ojek online yang pernah viral. Dikutip dari berbagai sumber, Jumat (1/9/2023):

1. Fatawa Toni Obenk

Fatawa Toni Obenk, seorang driver ojek online mengaku jumlah pesanannya menurun dan tak mencapai target semenjak Covid-19 menyebar di Indonesia, tepatnya pada 2020. Dia mengaku tidak bisa berbuat apa-apa kecuali pasrah dan bersyukur karena di tengah pandemi masih bisa mendapat makanan gratis dari para pelanggan.

Bahkan, menurut Fatawa, traktiran makanan tersebut tidak selalu hanya datang dari kalangan terpandang.

Menurut Fatwa, pengalamannya serta rekan seprofesinya yang mendapat makanan gratis saat sepi pesanan membuat mereka tergerak untuk menggalang dana.

Bersama komunitas ojol, Jogja Ojol Community (JOC), Fatawa dan teman-temannya berinisiatif mengumpulkan donasi untuk para tenaga medis yang tengah berjuang melawan virus corona. Kegiatan galang dana itu mereka lakukan pada akhir Maret 2020.

2. Hamil Besar Tetap Narik

Perjuangan seorang ibu bukan hanya ketika saat melahirkan. Pada 2020, seorang ibu yang tidak lain adalah driver ojek online pun harus tetap berjuang mencari uang meski hamil besar.

Kisah ini viral pada Juli 2020. Pemilik foto yang namanya tak ingin disebutkan menceritakan kisah di balik foto tersebut. Dia sempat dilarang suaminya mengambil foto driver tersebut. Namun, dia ingin menyebarkan semangat juang driver yang hamil besar itu, dia diam-diam memotretnya.

Menurutnya ada pelajaran berharga yang dapat dipetik dari viralnya foto driver ojol yang tetap menarik meski hamil itu. Di mana perjuangan seorang ibu begitu besar.

