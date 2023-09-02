5 Fakta Maxim, dari Tarif per KM hingga Biaya Jadi Driver

JAKARTA – Maxim menjadi salah satu transportasi online pilihan selain Gojek dan Grab. Seperti aplikasi transportasi online lain, Maxim memiliki biaya jasa per KM bagi pelanggan.

Maxim disebut-sebut sebagai salah satu aplikasi ojol dengan harga yang murah. Benarkah tarif Maxim lebih murah dibandingkan Gojek dan Grab?

Berikut fakta mengenai Maxim mulai dari tarif hingga biaya driver yang dirangkum Okezone, Sabtu (2/9/2023).

1. Daftar gratis

Ternyata biaya jadi driver Maxim gratis. Nah, jika telah berhasil terdaftar dan disetujui oleh pihak Maxim, kita bisa langsung menggunakannya untuk menerima orderan saat aplikasi dibuka.

Maxim salah satu layanan transportasi online yang baru di Indonesia, telah berkembang semakin pesat dari waktu ke waktu. Kini Maxim sudah terhitung 80 kota telah memiliki layanan Maxim pada Agustus 2022 kemarin.

2. Tarif Maxim

Maxim memiliki harga yang relatif murah jika dibandingkan kompetitornya, dimana tarif untuk maxim bike sendiri mulai dari 8000 rupiah untuk 3,05 KM pertama, dan tarif berikutnya 21000 rupiah.

Sementara untuk Tarif Maxim car sendiri adalah 5000 rupiah untuk 0,2 km perjalanan dan tarif selanjutnya adalah 3900/km. Selain itu kamu juga bisa menggunakan maxim car antar kota mulai dari 6000/km rupiah dan biaya sekali jalan 4000 rupiah/km.