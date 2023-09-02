Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pertalite Dihapus, Pertamina Hanya Jual 3 BBM Jenis Pertamax

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |15:08 WIB
JAKARTA - PT Pertamina (Persero) tidak akan menjual lagi produk Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan kualitas rendah. Hal ini berdasarkan aturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan bahwa BBM yang boleh dijual di Indonesia sejatinya paling minim yakni 91.

Oleh karena itu, saat ini sedang dikaji peningkatan kualitas BBM Pertamina jenis Pertalite dengan RON 90. Nantinya kualitas BBM subsidi tersebut tingkatkan jadi RON 92 yang ramah dengan lingkungan.

Pertalite nantinya dicampur dengan etanol sebanyak 7% sehingga Research Oktan Number akan naik dari yang semula 90 ke 92. Produk ini pun dinamai Pertamax Green 92.

"Sehingga nantinya tahun depan hanya akan ada 3 produk Pertamax, yang pertama Pertamax Green 92 dengan campuran RON 90 dengan 7% etanol yang kita sebut E7. Kedua, Pertamax Green 95 yaitu percampuran Pertamax dengan 8 persen etanol, dan ketiga Pertamax Turbo," kata Dirut Pertamian Nicke Widyawati.

Sebelumnya Pertamina juga meluncurkan Pertamax Green 95. Di mana bensin ini campuran bioetanol 5%.

Pertamina pun telah melakukan 3 tes terhadap kendaraan yang menggunakan produk ini. Ketiga tes itu di antaranya, laboratorium, dyno test (dynamometer) yang umumnya dilakukan untuk mengukur gaya, torsi atau tenaga pada kendaraan.

Halaman:
1 2
