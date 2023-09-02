Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta Pertalite Dibatasi Pembelian hingga Diganti Jadi Pertamax Green 92

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |08:28 WIB
5 Fakta Pertalite Dibatasi Pembelian hingga Diganti Jadi Pertamax Green 92
Pertalite bakal dihapus 2024. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - BBM jenis Pertalite bakal dihapus tahun depan atau 2024. Hal ini karena PT Pertamina (Persero) akan merilis BBM Pertamax Green 92 yang merupakan percampuran antara Pertalite dengan etanol sebanyak 7% sehingga RON semula 90 naik ke 92.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati pun meminta dukungan peluncuran BBM terbaru tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

 BACA JUGA:

"Tahun depan hanya akan ada 3 produk Pertamax, yang pertama Pertamax Green 92 dengan campuran RON 90 dengan 7% etanol yang kita sebut E7. Kedua, Pertamax Green 95 yaitu percampuran Pertamax dengan 8 persen etanol, dan ketiga Pertamax Turbo," kata Nicke, Kamis, 31 Agustus 2023.

Berikut dirangkum Okezone, Sabtu (2/9/2023), Pertalite dibatasi pembelian hingga bakal dihapus:

1. Kata Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku bahwa dirinya belum mengetahui informasi terkait adanya rencana PT Pertamina (Persero) yang akan mengubah BBM Subsidi RON 90 atau Pertalite menjadi RON 92 atau Pertamad Green 92.

 BACA JUGA:

"Belum tahu, belum dapat infomasinya," kata Jokowi.

2. Kajian dari Pertamina

Adapun saat ini Pertamina tengah mengkaji untuk meningkatkan kadar oktan BBM Subsidi RON 90 menjadi RON 92.

Hal tersebut dilakukan dengan mencampur Pertalite dengan Ethanol 7% sehingga menjadi Pertamax Green 92.

Namun, kajian yang dinamakan Program Langit Biru Tahap 2 tersebut masih dilakukan secara internal dan belum diputuskan.

“Program tersebut merupakan hasil kajian internal Pertamina, belum ada keputusan apapun dari pemerintah. Tentu ini akan kami usulkan dan akan kami bahas lebih lanjut,” sambung Nicke.

Halaman:
1 2
