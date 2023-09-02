Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Intip Pesona Jembatan Kahayan, Ikon Kota Palangkaraya Berusia 28 Tahun

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |19:30 WIB
Intip Pesona Jembatan Kahayan, Ikon Kota Palangkaraya Berusia 28 Tahun
Jembatan Kahayan, Ikon Kota Palangkaraya. (Foto: Okezone.com/PUPR)
A
A
A

JAKARTAJembatan Kahayan telah dibangun sejak 1995. Jembatan ini terletak di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

“Ke Palangkaraya dan mengunjungi Jembatan Kahayan yang dibangun di tahun 1995. Tahun ini, Jembatan Kahayan berusia 28 tahun,” tulis pupr_binamarga di Instagramnya, Sabtu (2/9/2023).

Jembatan Kahayan mengambil nama dari sungai yang menjadi lokasi pembangunan jembatan ini, yaitu Sungai Kahayan.

Jembatan ini memiliki panjang 640 meter dan terkenal sebagai ikon Kota Palangkaraya.

Selain itu, jembatan Kahayan ini juga merupakan sebagai pintu gerbang akses kelima kabupaten di provinsi Kalimantan Tengah, yaitu antara lain Kabupaten Gunung Mas, Barito Timur, Barito Utara, Barito Selatan, dan Murung Raya.

