Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Kunci Ekonomi ASEAN Tetap Tumbuh di Tengah Krisis

Heri Purnomo , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |21:15 WIB
Ini Kunci Ekonomi ASEAN Tetap Tumbuh di Tengah Krisis
Ketua Kadin Arsjad Rasjid Jelaskan Soal Ekonomi ASEAN (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) Arsjad Rasjid menyatakan saat ini negara-negara yang tergabung dalam ASEAN mampu bertahan di tengah krisis yang melanda dunia. Bahkan ekonominya tumbuh.

Bahkan kekuatan kelompok ASEAN akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia.

"Di masa lalu, banyak orang mungkin merasa pesimistis terhadap langkah ASEAN sebagai sebuah kelompok regional. Namun, meskipun terdapat berbagai krisis dan tantangan geopolitik dan geoekonomi yang membawa bencana, kita dapat bertahan. Kami benar-benar telah bertahan," katanya dalam ASEAN Business & Investment Summit di Hotel Sultan Jakarta, Minggu (3/9/2023).

"Kami tidak hanya bertahan, kami juga memanfaatkan potensi kami sebagai pusat pertumbuhan," tambahnya.

Arsjad menjelaskan bahwa bertahannya dan adanya pertumbuhan ekonomi di ASEAN lantaran adanya keberagaman, dan solidaritas yang kuat dalam mengatasi berbagai tantangan yang ada.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190746/ekonomi_ri-P6S1_large.jpg
Koperasi Merah Putih Harus Jadi Tulang Punggung Ekonomi RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/320/3190455/gubernur_bank_indonesia-qbI5_large.jpeg
Gubernur BI Soroti Pelemahan Ekonomi Dunia pada 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/320/3190081/galon-ujCn_large.jpg
KKI: 57 Persen Galon Lanjut Usia Masih Beredar Luas di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/320/3190011/ekonomi_ri-2gjR_large.jpg
Dampak Bencana Sumatera, Pertumbuhan Ekonomi Diproyeksi Tertahan 0,32 Persen dari PDB di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/320/3188183/perdagangan_karbon-JFij_large.jpg
RI Siap Pimpin Perdagangan Karbon Dunia, Potensi Ekonomi  Rp9.422 Triliun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188055/kkp-xTbi_large.jpg
RI Targetkan Potensi Transaksi Rp132 Miliar di FIE 2025 Paris
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement