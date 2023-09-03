Ini Kunci Ekonomi ASEAN Tetap Tumbuh di Tengah Krisis

JAKARTA - Ketua ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) Arsjad Rasjid menyatakan saat ini negara-negara yang tergabung dalam ASEAN mampu bertahan di tengah krisis yang melanda dunia. Bahkan ekonominya tumbuh.

Bahkan kekuatan kelompok ASEAN akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia.

"Di masa lalu, banyak orang mungkin merasa pesimistis terhadap langkah ASEAN sebagai sebuah kelompok regional. Namun, meskipun terdapat berbagai krisis dan tantangan geopolitik dan geoekonomi yang membawa bencana, kita dapat bertahan. Kami benar-benar telah bertahan," katanya dalam ASEAN Business & Investment Summit di Hotel Sultan Jakarta, Minggu (3/9/2023).

"Kami tidak hanya bertahan, kami juga memanfaatkan potensi kami sebagai pusat pertumbuhan," tambahnya.

BACA JUGA: Sri Mulyani Bakal Naikkan Dana Insentif Daerah pada 2024

Arsjad menjelaskan bahwa bertahannya dan adanya pertumbuhan ekonomi di ASEAN lantaran adanya keberagaman, dan solidaritas yang kuat dalam mengatasi berbagai tantangan yang ada.