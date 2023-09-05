Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

KTT ASEAN 2023 Dimulai, Cek Jadwal MRT Jakarta Hari Ini

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |03:21 WIB
KTT ASEAN 2023 Dimulai, Cek Jadwal MRT Jakarta Hari Ini
Jadwal MRT Jakarta Selama KTT ASEAN. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - PT MRT Jakarta (Perseroda) mengumumkan jadwal operasional MRT di tengah gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN pada 5-7 September 2023.

Direktur Operasi dan Pemeliharaan MRT Jakarta Muhammad Effendi mengatakan, kalau saat ini pihaknya sangat mendukung pelaksanaan kegiatan KTT ASEAN.

"Kami juga merasa terhormat menjadi official transportation bagi delegasi negara sahabat,” katanya dari keterangan resmi yang diterima.

Sampai saat ini, layanan yang dihadirkan ke masyarakat telah berstandar internasional dengan ketepatan waktu yang mencapai 99,9%.

"Sehingga kami yakin bahwa delegasi ASEAN akan mendapatkan pengalaman terbaik selama berada di Jakarta," ucapnya.

Di bawah ini, mengenai waktu operasional MRT Jakarta selama KTT ASEAN berlangsung:

- Jam Operasional dari MRT sendiri mulai Senin – Jumat (hari kerja) pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB dan Sabtu – Minggu (akhir pekan) atau hari libur pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

- Selang waktu keberangkatan antar kereta (headway)

Weekdays:

1. Tiap 5 menit untuk jam sibuk (07.00 WIB – 09.00 WIB dan 17.00 WIB – 19.00 WIB

2. Tiap 10 menit di luar jam sibuk.

Weekend (akhir pekan) / hari libur

