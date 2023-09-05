1.800 PNS Siap Pindah ke Ibu Kota Nusantara di Tahap Pertama

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas memaparkan bahwa 1.800 Aparatur Sipil Negara (ASN) akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur ditahap pertama.

"Nanti kan Juli (tahun 2024) itu akan ada pindah. Setidaknya, di awal itu, 1.800 (ASN dipindah) sesuai dengan tempat yang disiapkan. Kemudian, nanti (menyusul) 11 ribu. Jadi, kementerian X, misalnya, nanti direktur atau deputinya ini siapa yang pindah (lebih dahulu); sudah disimulasikan," kata Azwar.

Azwar mengatakan jumlah keselurahan ASN akan dibawa ke IKN dan telah ditentukan sebanyak 16.900 orang termasuk TNI dan Polri.

"Sebelas ribuan itu ASN, selebihnya ini TNI dan Polri. Kemarin baru kami lihat kesiapan dengan jumlah pembangunan tower di IKN, (pindah) Juli tahun depan," tambah Azwar.

Terdapat rumah susun bagi untuk ASN yanag dibangun pemerintah di kompleks IKN berjumlah 47 unit dibangunan pemerintah di kompleks IKN.