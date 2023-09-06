Ini Dia Rokok Paling Mahal di Indonesia

JAKARTA - Ini dia daftar rokok yang paling mahal di Indonesia saat ini, cukup menarik untuk dibahas lebih lanjut.

Sudah menjadi suatu hal yang umum dimana rokok telah menjadi salah satu benda yang paling sering dibeli oleh Masyarakat Indonesia.

Dilansir dari Komunitas Kretek, sebagian besar alasan masyarakat Indonesia merokok adalah untuk relaksasi. Hal ini karena dengan menghisap rokok, masyarakat merasakan sedikit ketenangan dari tekanan yang dihadapi.

Sejak akhir tahun 2022, kenaikan cukai rokok telah diberlakukan yang membuat harga rokok meningkat cukup jauh. Kenaikan yang terjadi sebesar 10% untuk tahun 2023 dan 2024 oleh Kementerian Keuangan ini membuat para perokok geram.

Pasalnya, rokok menjadi satu-satunya bahan relaksasi yang paling murah meriah dan paling sering digunakan masyarakat saat-saat ini. Hal tersebut membuat harga rokok menjadi meningkat dan menjadi mahal.

Terlebih lagi untuk jenis-jenis rokok putih, harganya dapat mencapai 40 ribuan rupiah untuk satu bungkusnya.

Rokok-rokok lain juga mengalami kenaikan hingga menyentuh angka 30-40 ribu rupiah per bungkus.