HOME FINANCE HOT ISSUE

Simak Cara Daftar Serta Buat Akun SSCASN untuk Seleksi CPNS 2023

Himayatul Azizah , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |04:34 WIB
Simak Cara Daftar Serta Buat Akun SSCASN untuk Seleksi CPNS 2023
Jadwal seleksi PPPK 2023 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Cara daftar serta buat akun SSCASN bagi CPNS dan PPPK 2023. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) secara resmi mengumumkan pelaksanaan seleksi CPNS dan PPPK di tahun ini.

Proses seleksi rencananya akan dilaksanakan pada 17 September 2023. Antusias masyarakat sangat tinggi dalam pembukaan seleksi CPNS dan PPPK.

Berikut cara daftar serta buat akun SSCASN bagi masyarakat yang ingin ikut serta seleksi CPNS.

1. Lakukan dalam proses pendaftaran CPNS dan PPPK adalah dengan memiliki akun SSCASN terlebih dahulu. Berikut caranya:

2. Buka laman https://sscasn.bkn.go.id atau https://daftar-sscasn2022.bkn.go.id/akun

3. Daftar untuk membuat akun SSCASN

4. Isi informasi yang diperlukan, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (KK), nomor HP, dan email yang aktif.

5. Klik ‘lanjutkan’ dan jangan lupa pastikan data yang Anda masukan sudah benar dan lengkap.

6. Pilih ‘proses pendaftaran akun’ dan tunggu hingga muncul konfirmasi

7. Setelah berhasil mendaftar akun SSCASN, selanjutnya adalah login ke dalam akun tersebut.

