Kenalan dengan Pemilik JCC, Venue KTT ke-43 ASEAN 2023

JAKARTA - Ini dia sosok pemilik Jakarta Convention Center (JCC) yang menjadi venue KTT ke-43 ASEAN 2023. KTT ASEAN digelar pada tanggal 5 – 7 September 2023.

JCC dikenal sebagai Balai Sidang Jakarta atau Balai Pertemuan Jakarta yang merupakan pusat konvensi yang terletak di Kompleks GBK, Jakarta Pusat.

Mulai dibangun pada 8 Februari 1960 dan selesai dibangun pada 1974 dengan menghabiskan biaya sekitar USD12,5 juta atau sekitar Rp187,5 miliar.

Arsitek dari Balai Sidang Jakarta ini bernama Soejoedi Wirjoatmodjo yang saat itu tengah mengenyam pendidikan arsitektur di Perancis, Belanda, dan Jerman.

Soejoedi salah satu orang yang terpilih sebagai pendesain dan membantu membangun Balai Sidang Jakarta ini.

JCC sendiri memiliki 13 ruangan pertemuan dengan berbagai ukuran, termasuk di antaranya Plenary Hall yang memiliki 5.000 tempat duduk, dan juga Assembly Hall seluas 3.921 m².

JCC terhubung dengan Hotel Hilton (sekarang merupakan Hotel Sultan) Jakarta melalui terowongan bawah tanah yang dilengkapi dengan travelator (tangga jalan datar).

Lalu siapa pemilik JCC Senayan?

Jika dilihat secara aturan, JCC dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta, namun dikelola oleh PT Graha Sidang Pratama yang melalui Singgasana Hotels & Resorts, PT ini merupakan sebuah perusahaan manajemen perhotelan yang mengelola dan memiliki hotel mewah dan kelas satu, residensial, lapangan golf dan pusat konvensi internasional di destinasi utama di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Bali, Surabaya, Makassar dan Lombok.