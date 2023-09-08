Daftar Harga Rokok di Indonesia, Paling Mahal Gudang Garam!

JAKARTA - Berikut terdapat beberapa deretan produk rokok paling mahal di Indonesia. Dalam deretan ini produk dari Gudang Garam mengunggulinya.

Rokok merupakan suatu hal penting bagi setiap orang yang mengkonsumsinya. Hal ini terbukti bahwa rokok sudah menjadi hal yang umum paling banyak dibeli oleh masyarakat di Indonesia.

Dilansir dari Komunitas Kretek, sebagian besar alasan masyarakat Indonesia merokok adalah untuk relaksasi. Hal ini karena dengan menghisap rokok, masyarakat merasakan sedikit ketenangan dari tekanan yang dihadapi.

Sejak akhir tahun 2022, kenaikan cukai rokok telah diberlakukan yang membuat harga rokok meningkat cukup jauh. Kenaikan yang terjadi sebesar 10% untuk tahun 2023 dan 2024 oleh Kementerian Keuangan ini membuat para perokok geram.

Pasalnya, rokok menjadi satu-satunya bahan relaksasi yang paling murah meriah dan paling sering digunakan masyarakat saat ini. Hal tersebut membuat harga rokok menjadi meningkat dan menjadi mahal.

Di bawah ini, dilansir dari berbagai sumber. Telah dirangkum oleh Okezone mengenai beberapa deretan rokok dengan harga yang paling mahal di Indonesia, Kamis (7/9/2023).

1. Gudang Garam Rokok Filter Surya Exclusive 16'S : Rp44.500

2. Esse Rokok Filter Golden Leaf 20'S : Rp42.800

3. Marlboro Rokok Filter Light 20'S : Rp42.200