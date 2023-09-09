Pertalite Bakal Dihapus, Ini Tanggapan Erick Thohir

JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menanggapi kabar penghapusan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dengan bantahan.

Namun, dia menyebut penggunaan BBM bersubsidi itu perlu diefisienkan.

"Yang ngomong siapa? Kan tidak pernah ada statement Pertalite dihapuskan, tidak pernah ada loh. Tetapi efisiensi penggunaan Pertalite harus terjadi," kata Erick saat ditemui di Gedung Galeri Koperasi dan UMKM, Tangerang Selatan, Banten seperti dilansir Antara.

Dia menambahkan, adanya efisiensi penggunaan Pertalite perlu dilakukan agar penyaluran BBM bersubsidi dengan nilai oktan 90 itu tidak salah sasaran.

"Jangan orang mampu beli bensin subsidi, itu kan enggak boleh. Nah itulah kenapa yang namanya Pertamax tetap ada," tutur Erick.

(Taufik Fajar)