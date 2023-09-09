Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Renovasi Stadion Kanjuruhan Ditargetkan Selesai 2025

Arfiah , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |17:10 WIB
Renovasi Stadion Kanjuruhan Ditargetkan Selesai 2025
Renovasi Stadion Kanjuruhan Dimulai. (Foto: Okezone.com/PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Stadion Kanjuruhan sudah siap direnovasi. Pengerjaan stadion ini membutuhkan waktu sekira 16 bulan atau pada 2025.

Direktur Prasarana Strategis Ditjen Cipta Karya Essy Asiah mengatakan, status hukum Stadion Kanjuruhan tidak memiliki kendala sehingga dapat direnovasi. Hal itu telah dikoordinasikan dengan beberapa pihak terkait.

“Insya Allah pada malam Jumat (7/9/2023) akan dilaksanakan doa bersama untuk mendoakan korban peristiwa Kanjuruhan dan untuk kelancaran kegiatan. Kita akan membuatkan satu ruangan khusus pada pintu 13 untuk menghormati keluarga korban sebagai monumen. Kita berharap pekerjaan ini dapat segera selesai dan dapat dinikmati kembali oleh masyarakat. Kepada seluruh pihak terkait untuk dapat selalu berkoordinasi dan memastikan keterpenuhan target 5T (Tepat Mutu, Tepat Waktu, Tepat Administrasi, Tepat Biaya, dan Tepat Manfaat),” ujar Essy. 

Proses renovasi akan dilakukan PT Waskita Karya, PT Brantas, PT Bina Karya, serta PT. Yodya Karya. Renovasi stadion akan dilakukan selama 16 bulan.

