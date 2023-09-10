Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

5 Fakta Orang Terkaya di Bumi

Dzakwan Agung Mugits , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |06:21 WIB
5 Fakta Orang Terkaya di Bumi
Daftar Orang Kaya Dunia. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bos Tesla Elon Musk menjadi orang paling kaya di Bumi. Kekayaan yang dimilikinya tidak main-main, yakni USD248,8 miliar atau setara Rp3.791 triliun (kurs Rp15.238/USD).

Untuk menjadi orang paling kaya di dunia serta memiliki harta yang berlimpah bukan suatu hal yang mudah. Perlu kerja keras dan tekun dalam berusaha yang menjadi kunci dari kesuksesan tersebut, seperti halnya orang-orang terkaya di bumi ini.

Berikut Okezone merangkum fakta orang terkaya di bumi, Minggu (10/9/2023).

1. Elon Musk

Ceo Tesla, SpaceX bernama Elon Musk ini diketahui memiliki harta kekayaan sebanyak USD248,8 miliar atau setara Rp3.791 triliun. (Kurs: Rp15.238/USD).

Menjadi orang terkaya di bumi, Elon Musk tidak luput dari pendidikan yang ditempuhnya, dia merupakan alumni dari University of Pennsylvania.

Diketahui, Elon Musk pernah mengambil jurusan kuliah Fisika, Ekonomi, Terapan Fisika, dan Teknik Material. Elon Musk juga pernah belajar di Stanford University namun tidak selesai (drop out).

2. Bernard Arnault

Pemilik Brand terkenal dan mahal di dunia Louis Vuitton ini memiliki harta yang tidak kalah dari Elon Musk.

Bernard Arnault memiliki harta sebesar USD207,1 miliar atau setara Rp3.154 triliun.

3. Jeff Bezos

Jeff Bezos merupakan seorang pemilik usaha terbesar di Amerika yakni Amazon. Perusahaan tersebut didirikannya pada 5 Juli 1994.

Kesuksesan yang dimilikinya, Bos Amazon itu pernah menempuh pendidikan di satu kamu lvy League yakni Princeton University. Dia mengambil jurusan pendidikan teknik elektro dan ilmu komputer.

Kekayaan yang dimilikinya berjumlah USD160,9 miliar atau setara Rp2.452 triliun.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/455/3191245/roti-J5Ns_large.jpg
Siapa Pemilik Roti O yang Viral Menolak Pembayaran Uang Tunai? Ini Sosoknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/622/3190183/prajogo_pangestu-brvJ_large.jpg
Berikut Daftar Saham Milik Prajogo Pangestu di BEI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/455/3190874/hartono_bersaudara-OHB8_large.png
4 Fakta Hartono Bersaudara, Orang Terkaya Indonesia dengan Harta Rp731 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190940/ambani-ADwV_large.png
Intip Harta Kekayaan Anant Ambani yang Hadiahi Lionel Messi Jam Tangan Mewah Rp20 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/455/3190813/anant_ambani-LtPi_large.png
Harta Kekayaan Anant Ambani, Anak Miliarder India yang Hadiahi Lionel Messi Jam Tangan Mewah Rp20 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/455/3190403/mbs-V7F4_large.jpg
Harta Kekayaan Pangeran Arab Mohammed bin Salman yang Ingin Akuisisi Klub FC Barcelona Rp195 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement