5 Fakta Orang Terkaya di Bumi

JAKARTA - Bos Tesla Elon Musk menjadi orang paling kaya di Bumi. Kekayaan yang dimilikinya tidak main-main, yakni USD248,8 miliar atau setara Rp3.791 triliun (kurs Rp15.238/USD).

Untuk menjadi orang paling kaya di dunia serta memiliki harta yang berlimpah bukan suatu hal yang mudah. Perlu kerja keras dan tekun dalam berusaha yang menjadi kunci dari kesuksesan tersebut, seperti halnya orang-orang terkaya di bumi ini.

Berikut Okezone merangkum fakta orang terkaya di bumi, Minggu (10/9/2023).

1. Elon Musk

Ceo Tesla, SpaceX bernama Elon Musk ini diketahui memiliki harta kekayaan sebanyak USD248,8 miliar atau setara Rp3.791 triliun. (Kurs: Rp15.238/USD).

Menjadi orang terkaya di bumi, Elon Musk tidak luput dari pendidikan yang ditempuhnya, dia merupakan alumni dari University of Pennsylvania.

Diketahui, Elon Musk pernah mengambil jurusan kuliah Fisika, Ekonomi, Terapan Fisika, dan Teknik Material. Elon Musk juga pernah belajar di Stanford University namun tidak selesai (drop out).

2. Bernard Arnault

Pemilik Brand terkenal dan mahal di dunia Louis Vuitton ini memiliki harta yang tidak kalah dari Elon Musk.

Bernard Arnault memiliki harta sebesar USD207,1 miliar atau setara Rp3.154 triliun.

3. Jeff Bezos

Jeff Bezos merupakan seorang pemilik usaha terbesar di Amerika yakni Amazon. Perusahaan tersebut didirikannya pada 5 Juli 1994.

Kesuksesan yang dimilikinya, Bos Amazon itu pernah menempuh pendidikan di satu kamu lvy League yakni Princeton University. Dia mengambil jurusan pendidikan teknik elektro dan ilmu komputer.

Kekayaan yang dimilikinya berjumlah USD160,9 miliar atau setara Rp2.452 triliun.