HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta Ojek Online dan Ojek Pangkalan, Siapa Paling Kuat?

Chindya Citra Agustina , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |06:39 WIB
5 Fakta Ojek Online dan Ojek Pangkalan, Siapa Paling Kuat?
Fakta ojol dan ojek pangkalan. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ojek online (ojol) mengubah pola konsumsi Masyarakat dalam menggunakan transportasi.

Jika dahulu menggunakan ojek konvensional atau ojek pangkalan (opang).

Kehadiran ojol menjadi salah satu solusi alternatif, karena kemudahannya serta perbandingan tarif yang lumayan signifikan dibanding dengan ojek pangkalan.

Hal tersebut menjadi salah satu faktor adanya gesekan antara penyedia jasa ojol dengan ojek pangkalan.

Okezone telah merangkum 5 fakta ojek online dan ojek pangkalan, Senin (11/9/2023).

1. Aksesibilitas dan kemudahan pemesanan

Salah satu perbandingan paling mencolok adalah aksesibilitas dan kemudahan pemesanan. Pelanggan dapat memesan ojek online melalui aplikasi ponsel pintar. Ini memungkinakan untuk memesan ojek dengan mudah kapan saja dan dimana saja.

Sedangkan untuk menggunakan ojek panggalan customer harus pergi kepanggalan fisik untuk mendapat layanan. Proses ini mungkin memakan waktu dan tidak praktis.

2. Penggunaan seragam

Atribut yang dikenakan ojol sangat mudah dikenali. Pasalnya mereka memakai seragam dengan warna yang senada. Hal ini menjadi nilai plus, karena cenderung terlihat lebih rapih.

Halaman:
1 2
