The Gade Creative Lounge Hadir di Universitas Mulawarman Untuk Mencetak Generasi Emas

Samarinda - PT Pegadaian berkolaborasi dengan Universitas Mulawarman merealisasikan komitmen untuk berkontribusi aktif mendorong pengembangan sektor pendidikan di Indonesia, salah satunya dalam bentuk pembangunan The Gade Creative Lounge di Universitas Mulawarman, Samarinda yang diresmikan pada Selasa (12/09/2023).

Peresmian dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi bersama Direktur Jaringan, Operasi dan Penjualan PT Pegadaian Eka Pebriansyah dan Rektor Universitas Mulawarman Abdunnur yang ditandai dengan penandatanganan prasasti digital dan pemotongan pita.

“Kami berharap, dengan adanya The Gade Creative Lounge di kampus Unmul ini, bisa menumbuhkan jiwa wirausaha dan meningkatkan pengembangan diri mahasiswa, khususnya mahasiswa Universitas Mulawarman,” ujar Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi.

Senada dengan Hadi, Eka juga menyampaikan bahwa The Gade Creative Lounge menghadirkan banyak fasilitas yang dapat menggali kreativitas para mahasiswa/mahasiswi untuk menjadi generasi muda yang berdaya saing.

“The Gade Creative Lounge di Universitas Mulawarman menjadi bentuk komitmen Pegadaian dalam mendukung perluasan inklusivitas akses pendidikan. Selain menghadirkan ruangan untuk berkumpul dan berdiskusi, kami juga menghadirkan ruang kreatif yang dapat diakses oleh teman-teman disabilitas di lantai satu agar fasilitas ini bisa dirasakan manfaatnya oleh semua civitas akademika tanpa terkecuali. Kami juga siapkan ruang podcast agar teman-teman bisa berkreativitas melalui sebuah konten dan melatih skill public speaking,” tutur Eka.