Pengalaman Mistis Driver Ojol Paling Seram

JAKARTA - Pengalaman ojek online (ojol) punya kisah-kisah horor paling seram. Cerita horor yang dialami driver ojol berdasarkan pengalamannya ini menarik untuk diulas.

Saat ini mungkin sebagian orang masih banyak yang tidak percaya mengenai keberadaan makhluk halus. Namun, ada kisah mistis yang dialami langsung oleh driver ojol saat sedang bekerja.

Mengingat jam kerja driver ojol tidak kenal waktu dari pagi hingga malam. Tidak dipungkiri jika ada hal mistis yang dialami driver ojol.

Berikut Okezone merangkum kisah-kisah mistis yang terjadi pada driver ojol.

BACA JUGA: Begini Kisah Mulyono Ojol Pertama di Indonesia

Driver Ojol di Depok Bawa Penumpang Hantu

Driver ojol di Depok ini ternyata mengantar penumpang tak kasat mata alias hantu. Hal itu disadari saat si driver sudah sampai di lokasi tujuan.

Cerita mistis ini dibuat dalam konten video yang dibagikan akun Snack Video dengan id yrlwe657 dan disebarkan juga oleh akun TikTok @wuyuyuyu6u.

Awal video memperlihatkan seorang pria perekam video menunjukkan kamera ke arah driver ojol yang mengarah ke jalan buntu yang ujungnya adalah kuburan.