HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Sosok Wanita Terkaya di Dunia, Punya Harta Rp64 Triliun

Chindya Citra Agustina , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |08:02 WIB
Ini Sosok Wanita Terkaya di Dunia, Punya Harta Rp64 Triliun
Wanita terkaya di Dunia. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Mengenal sosok Dewi Kam yang masuk dalam jajaran wanita terkaya di Indonesia versi forbes 2023. Dewi Kam menempati posisi ke-8 dari 29 orang terkaya yang merupakan jajaran miliarder versi forbes.

Harta kekayaan Dewi Kam mencapai USD4,2 miliar atau setara Rp64 triliun (kurs Rp15.300 per USD).

Harta kekayaannya melejit jika dibandingkan tahun 2022 yang mencapai USD2 miliar dan menduduki peringkat ke 21.

Saat ini Dewi berusia 73 Tahun. Sumber kekayaan Dewi Kam berasal dari batu bara dengan kepemilikan saham minoritas di perusahaan tambang Bayan Resources (BYAN) sekitar 10%. BYAN sendiri dimiliki oleh Low Tuck Kwong yang menjadi orang terkaya di Indonesia.

Melonjaknya harga batu bara di tengah krisis energi global membuat saham emiten dengan kode BYAN itu melonjak tiga kali lipat sepanjang 2022.

