HOME FINANCE HOT ISSUE

Sistem Single Salary, Tunjangan PNS Bakal Dihapus

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |05:19 WIB
Sistem <i>Single Salary</i>, Tunjangan PNS Bakal Dihapus
Pemerintah siapkan konsep gaji tunggal untuk PNS (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA – Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan salah satu agenda prioritas pada 2024 yakni pembahasan reformasi gaji PNS menjadi single salary.

“Tahun 2024, kegiatan prioritas berdasarkan fungsi yaitu konsep kebijakan reformasi sistem pensiun dan single salary bagi ASN,” kata Suharso saat agenda pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian PPN/Bappenas bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta dikutip Antara, Senin, 11 September 2023.

Dilansir laman Badan Kepegawaian Negara (BKN), desain single salary merujuk pada sistem gaji di mana PNS hanya akan menerima satu jenis penghasilan yang merupakan gabungan berbagai komponen penghasilan.

Single salary system yang diterapkan ini terdiri atas unsur jabatan (gaji) dan tunjangan (kinerja dan kemahalan). Sistem grading akan ditetapkan dalam menentukan besaran gaji di beberapa jenis jabatan PNS.

Adapun gaji merupakan imbalan yang diberikan kepada PNS sebagai bentuk balas jasa atas pekerjanya.

Sementara grading adalah level atau peringkat nilai/harga jabatan yang menunjukkan posisi, beban kerja, tanggung jawab dan risiko pekerjaan. Setiap grading akan dibagi menjadi beberapa langkah dengan nilai rupiah yang berbeda.

1 2
