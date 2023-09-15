Cetak Generasi Emas di Timur Indonesia, Pegadaian Hadirkan The Gade Creative Lounge Universitas Mataram

Mataram - Sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung peningkatan dunia pendidikan yang menyeluruh bagi generasi muda di Indonesia, PT Pegadaian kali ini berkolaborasi dengan Universitas Mataram mendirikan The Gade Creative Lounge yang diresmikan pada Kamis (14/09/2023).

Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti secara digital dan pemotongan pita yang dilakukan oleh Direktur Jaringan, Operasi dan Penjualan PT Pegadaian Eka Pebriansyah bersama Rektor Universitas Mataram Bambang Hari Kusumo dengan disaksikan oleh para tamu undangan lainnya.

Dari total 13 The Gade Creative Lounge yang telah diresmikan oleh Pegadaian di seluruh Indonesia, TGCL di Universitas Mataram merupakan yang pertama diresmikan di Indonesia Timur sekaligus di Pulau Nusa Tenggara. Menariknya, di TGCL Universitas Mataram ini tidak hanya memiliki ruangan indoor namun juga ada space outdoor area yang bisa digunakan sebagai ruang diskusi untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi dari civitas academica.

Dalam sambutannya, Rektor Universitas Mataram Bambang Hari Kusumo mengatakan, sangat mendukung kehadiran The Gade Creative Lounge di Universitas Mataram, yang beliau yakini dapat meningkatkan kemampuan belajar dari mahasiswa.

“Semua punya kesempatan yang sama dalam membangun Unram yang kita cintai. Kali ini kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pegadaian yang telah berkenan membangun The Gade Creative Lounge di Fakultas Ekonomi Unram. Para civitas akademika dipersilahkan untuk menggunakan lounge ini untuk berbagai macam aktivitas khususnya untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa, seperti belajar, training, pelatihan-pelatihan terkait dengan magang, membentuk peluang usaha, dan lainnya,” tutur Bambang.