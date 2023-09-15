5 Contoh Surat Perkenalan Perusahaan, Jasa dan Produk

JAKARTA- Membuat surat perkenalan perusahaan, jasa dan produk nyatanya sangat sederhana dan mudah untuk dibuat. Hal itu turut diketahui dengan benar dan tepat supaya bisa menambah refrensi dan pengetahuan.

Surat perkenalan perusahaan umumnya berupa rincian dokumen yang dibuat dengan tujuan untuk memperkenalkan perusahaan supaya mampu melebarkan jejaring bisnis yang lebih luas lagi. Oleh karena itu didalam pembuatannya tidak boleh dilakukan secara sembarangan.

BACA JUGA: 3 Contoh Surat Pernyataan Daftar CPNS 2023

Maka dari itu supaya tidak keliru dan salah maka intip ulasan satu ini, sebab Okezone telah merangkum beberapa sumber, Jumat (15/9/2023), terkait 5 contoh surat perkenalan perusahaan, jasa dan produk.

1. Contoh Pertama Surat Perkenalan Perusahaan

PT SAUDARA SEJAHTERA

PRODUSEN BERBAGAI MACAM CAT

JL. Mentari No. 25, Jakarta

Telp. (xxxx) xxxxxx . Fax. xxxxxx

Email : [email protected]

Jakarta, 02 Mei 2023

No. : 20/PWK/05/2018

Lamp. : –

Hal : Perkenalan Produk

Kepada Yth.

Pimpinan CV. Alam Bewarna

Jl. Bolak Balik No. 15

Banda Aceh

Dengan hormat,

PT Saudara Sejahtera adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi berbagai macam cat. Dalam kesempatan ini kami mencoba kemungkinan di masa yang akan datang dapat membantu menyediakan pasokan berbagai jenis cat untuk usaha yang Bapak pimpin. Adapun untuk harga dan layanan penjualan dan purna jual akan tetap kami jamin dengan memuaskan.

Demikian perkenalan kami dan untuk di masa yang akan datang kami berharap dapat membantu penyediaan kebutuhan cat untuk usaha Bapak. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Vincentius Lumbangaol

2. Contoh Kedua Surat Perkenalan Perusahaan Barang

PT. Maju Kena Mundur Kena

COMPUTER AND ACCESORIES

Jl. Keajaiban No. 555 , Medan

Telp. 061-123456, Email : [email protected]

Website : majukenamundurkenaa.com

Surabaya, 29 September 2023

Nomor : 123/MJS/09/2023

Perihal : Perkenalan Barang

Lampiran : 1 Buah Katalog

Kepada Yth,

Pimpinan PT. Sukses Beneran

Jl. Jend. Sudirman No. 123

Medan

Dengan hormat,

PT. Maju Kena Mundur Kena merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi komputer. Perusahaan kami telah berdiri sejak kurang lebih 44 tahun yang lalu dan sudah memiliki banyak pelanggan. Begitu juga dengan produk produk yang kami sediakan, merupakan komputer komputer dengan spesifikasi terkini yang banyak dibutuhkan oleh banyak pihak.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami pun bermaksud memperkenalkan barang barang yang kami miliki berupa komputer kepada saudara. Kedepannya, kami berharap bisa menjadi salah satu penyalur perangkat komputer dan laptop untuk perusahaan saudara. Berikut pihak kami sudah melampirkan satu buah katalog mengenai produk kami.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,

Direktur PT. Maju Kena Mundur Kena

Anton Medani