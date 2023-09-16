Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BBM Pertamax Green 92 Baru Dijual pada 2026

Atikah Umiyani , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |10:32 WIB
BBM Pertamax Green 92 Baru Dijual pada 2026
BBM Pertamax green 92 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - BBM Pertamax Green 92 baru dijual pada 2026. Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengungkapkan BBM jenis Pertalite yang dicampur dengan etanol atau yang dipasarkan dengan nama Pertamax Green 92 akan dilakukan pada 2026.

"Itu masih 2026 itu masih lama ya itu skala besarnya," jelas Tutuka ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Sabtu (16/9/2023).

Dikatakannya, tahun depan, Pertamina baru akan meningkatkan kadar etanol sebesar 8% dalam Pertamax Green 95. Sebab seperti diketahui, saat ini, Pertamax Green baru memiliki kadar etanol sebanyak 5%.

"Awal tahun itu yang Pertamax Green 95 yang jadi E8 itu tahun depan ya. iya (jadi nambah etanol) 8% itu tujuannya. Kemudian nanti ke konversi Biosolar ke Dexlite, konversi Pertalite ke Pertamax, ya tahun-tahun berikutnya lah masih dikaji sih," tuturnya.

Tutuka pun menekankan, semua itu dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi pencemaran.

"Itu kita tuju sulfur itu bisa penurunan dari tahap 1 itu 250 kurang lebih BBM. Ya tadi 2000 yang penting sulfur sekarang ini, nanti kali Pertamax ke Green 95 itu turunnya 250. Jadi maksimal 2000 sekarang, turun 250. Pokoknya yang dikejar. Itu pertamax green 95 tahun depan jadi E8," pungkasnya.

Halaman:
1 2
