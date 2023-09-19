Riset MNC Sekuritas: IHSG Bergerak di Rentang 6.737-6846

JAKARTA - Riset MNC Sekuritas menyampaikan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) belum mampu menembus area resistance di 7.020, maka posisi IHSG masih rawan terkoreksi.

"Adapun target koreksi diperkirakan akan menuju ke 6.737-6.846," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Selasa (19/9/2023).

Pada skenario terbaiknya, IHSG masih berpeluang menguat untuk menguji kembali 7.072, dimana IHSG akan mengalami ekstensi ke rentang area 7.025-7.037.

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.869, 6.823 dan resistance 7.020, 7.053.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

- EXCL - Spec Buy

Spec Buy: 2.270-2.320

Target Price: 2.420, 2.490

Stoploss: below 2.230