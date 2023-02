JAKARTA - MNC Sekuritas telah banyak memberikan edukasi seputar pasar modal, salah satunya melalui program rutin yaitu IG Live Research Corner.

Emas dinilai menjadi aset yang aman karena harganya yang mampu bertahan dan juga risiko yang lebih kecil. Harga emas terus mengalami peningkatan. Pada 2013, harga emas tercatat USD 1,200/oz. Berselang 10 tahun kemudian, pada tahun ini harganya sudah mencapai >USD 1,900/oz, naik lebih dari 50%.

Ancaman resesi global, kenaikan suku bunga, serta adanya tensi geopolitik juga mempengaruhi harga logam mulia seperti emas. Tingginya volatilitas harga emas memasuki tahun 2023 tentu berdampak pada kinerja emiten emas di Indonesia, salah satunya adalah PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA).

Lantas bagaimanakah prediksi outlook emas di tahun 2023? Apakah emas dapat bangkit atau terjatuh? Strategi apa yang akan dilakukan oleh HRTA? Peluang apa saja yang bisa dimanfaatkan dari kenaikan harga emas belakangan ini?

Saksikan ulasan selengkapnya dalam IG Live Research Corner “Discovering Hidden Treasure with HRTA” pada Kamis (2/2/2023) pukul 16.00 WIB bersama Investor Relation Manager PT Hartadinata Abadi Tbk Catherina Vincentia, dipandu oleh Research Analyst MNC Sekuritas Andrew Susilo. Saksikan IG Live ini melalui akun Instagram @mncsekuritas.

Baca Juga: Hadirkan Acara Meet Eat Inspire, Hypernet Technologies Tawarkan Layanan untuk Produk Server dan Storage

Follow Berita Okezone di Google News

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera unduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!