JAKARTA - MNC Sekuritas memberikan edukasi seputar pasar modal, salah satunya melalui program edukasi pasar modal syariah. Pilihan reksa dana di Indonesia tidak hanya reksa dana konvensional saja, namun juga terdapat reksa dana syariah.

Prinsip kerja reksa dana syariah tentunya berbeda dengan reksa dana konvensional. Bagi investor pemula yang ingin berinvestasi di reksa dana syariah, MNC Sekuritas memberikan sarana edukasi secara rutin yang dapat membantu para investor untuk memahami lebih jauh mengenai investasi di pasar modal khususnya reksa dana syariah.

Apa saja yang menjadi perbedaan antara reksa dana syariah dengan konvensional? Bagaimana proses cleansing pada reksa dana syariah? Apa tips untuk memilih reksa dana syariah? Jawaban atas pertanyaan ini ada dalam IG Live MNC Sekuritas “Have Fun with Sharia Fund” bersama Sucorinvest Asset Management pada Rabu (1/2/2023) pukul 16.00 WIB.

Topik ini akan dibahas secara mendalam oleh Head of Distribution, Product Development and Investment Specialist Sucorinvest Asset Management Lolita Liliana dipandu Head of Investment Gallery MNC Sekuritas Andri Muharizal Putra melalui instagram @mncsekuritas.

