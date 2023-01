JAKARTA - Cara investasi saham syariah melalui MNC Sekuritas. Saham syariah merupakan instrumen yang cukup populer di Indonesia.

Tidak hanya bagi mereka yang beragama Islam, saham syariah juga dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen investasi bagi siapa pun. Namun, prinsip kerja dalam saham syariah tentunya memiliki perbedaan dengan saham konvensional.

Apa saja perbedaan antara saham syariah dan saham non-syariah? Bagaimana proses seleksi saham syariah? Apa peran Sistem Online Trading Syariah (SOTS)? Bagaimana penerbitan Daftar Efek Syariah dan dampaknya terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia?

Saksikan ulasan selengkapnya dalam IG Live MNC Sekuritas Cara Seleksi Saham Syariah pada Rabu (25/1/2023) pukul 16.00 WIB bersama pembicara Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi Direktorat Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan Pungkas Tri Widyatmodjo, dipandu oleh Sharia Marketing Support MNC Sekuritas Safira Aryantiputri melalui instagram @mncsekuritas.

