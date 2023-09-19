Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Simak! Ini Cara Buat Akun SSCASN untuk Daftar Seleksi CPNS 2023

Nurfathiya Efsya , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |07:29 WIB
Simak! Ini Cara Buat Akun SSCASN untuk Daftar Seleksi CPNS 2023
Cara Buat Akun SSCASN 2023. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - Tidak bisanya membuat akun SSCASN 2023 menimbulkan banyak pertanyaan para peserta yang mau mengikuti seleksi CASN 2023. Akun dibutuhkan untuk melakukan pendaftaran seleksi CPNS dan PPPK 2023.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengumumkan bahwa pendaftaran CPNS diundur menjadi 20 September 2023. Di mana awalnya pendaftaran dibuka pada 17 September 2023.

Diundurnya pendaftaran CPNS disampaikan oleh BKN melalui Surat Edaran Nomor 8871/B-KS.04.01/SD/K/2023 tentang Perubahan Jadwal Pelaksanaan Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun Anggaran 2023.

Berikut Cara Buat Akun SSCASN 2023

1. Kunjungi laman https://daftar-sscasn.bkn.go.id/akun atau http://sscasn.bkn.go.id

2. Pilih menu "Buat Akun"

3. Isikan NIK, KK, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, nomor handphone, e-mail aktif, kode captcha, dan klik "Lanjutkan"

4. Setelah itu, akan muncul formulir yang meminta data-data pribadi, termasuk mengunggah foto KTP dan swafoto

5. Buat password yang nantinya digunakan untuk login

