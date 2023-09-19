Soal Konflik Pulau Rempang, Menko Luhut: Pendekatannya Belum Pas

JAKARTA – Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan buka suara soal konflik yang terjadi di Pulau Rempang. Menurutnya, konflik di Pulau Rempang terjadi karena pendekatan pembebasan lahan yang belum tepat.

“Saya pikir mungkin kemarin pendekatannya belum pas, tapi selama saya yang menangani banyak pembebasan lahan tak ada masalah,” kata Luhut saat diwawancarai di Pullman Central Park, Jakarta, Selasa (19/9/2023).

Menurutnya, sejumlah warga Pulau Rempang tidak keberatan dengan pembebasan lahan. Namun masyarakat meminta pemerintah untuk menyiapkan relokasi.

Relokasi yang dimaksud adalah tempat tinggal baru, pekerjaan, sekolah untuk anak-anak di sana dan ada juga warga yang ingin berupa uang cash. Menurutnya, kasus Pulau Rempang menjadi ramai karena ada saja provokator yang harus ditangani.

“Rakyat itu pada umumnya mau, enggak ada masalah. Karena kalau mereka direlokasi ada yang mau dikasih rumah, dengan pekerjaan, sekolah dan sebagainya dan juga uang saja cash, kemudian yang provokator pasti ada. Itu perlu dipisah-pisahkan. Jadi saya kira tidak ada masalah,” ujar Luhut.

Untuk diketahui, investasi di Pulau Rempang tetap berjalan meski masih ada konflik dengan warga setempat. Hal itu ditegaskan langsung oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.