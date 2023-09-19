Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Berapa Lama Akun Grab Aktif Setelah Daftar?

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |07:36 WIB
Berapa Lama Akun Grab Aktif Setelah Daftar?
Ilustrasi akun grab baru aktif usai pendaftaran (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA- Berapa lama akun Grab aktif setelah daftar? Pertanyaan ini sering dilontarkan calon mitra layanan transportasi online tersebut. Seperti diketahui, untuk menjadi pengemudi Grab resmi perlu melalui beberapa tahap pendaftaran.

Salah satunya adalah mengikuti panggilan training setelah mengumpulkan berkas dan mendaftar secara online. Tahap inilah yang sering kali memakan waktu, pasalnya setiap kandidat harus menunggu giliran dengan kandidat lain.

Nah lantas, berapa lama akun Grab aktif setelah daftar?

Dilansir dari laman resmi Grab, Selasa (19/9/2023), akun calon pengemudi GrabBike maupun GrabCar akan langsung diaktifkan dalam 24 jam setelah berhasil menyelesaikan dan lulus Online Training dari GrabAcademy.

Setelah akun aktif dan Anda resmi menjadi mitra GrabBike maupun GrabCar, maka Anda siap untuk melakukan perjalanan pertama.

Untuk bisa melakukan online training tentunya Anda harus mengikuti beberapa tahapan sebelumnya. Salah satunya adalah dengan melengkapi dokumen yang diperlukan untuk menjadi mitra Grab.

Halaman:
1 2
